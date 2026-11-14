La primera candidata confirmada a intendente de Cutral Co es de la UCR

Se realizó una reunión en el comité de la UCR de Cutral Co y se decidió que Celmira Rubio será la cantidata a intendente por la UCR.
Con esta confirmación, esta será la primera vez desde 1997 que la UCR va con candidato propio y no en una alianza con el sector que lidera Ramón Rioseco.
“Seguimos avanzando en el fortalecimiento de nuestro partido. Hoy presentando la candidatura a Intendente de Celmira Rubio, mujer preparada, sensible y comprometida con su localidad”, dijo Juan Pelaez en sus redes sociales.
Ante una consulta de Cutral Co al Instante, Pelaez dijo que por ahora es por la UCR pero que no descartan futuros acuerdos. “Cutral Co y la provincia necesitan una alternativa política real a los proyectos hegemónicos que hoy se presentan, y la UCR asume ese compromiso con todos los neuquinos”, expresó.