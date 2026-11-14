Está publicado el decreto que llama a elecciones en Cutral Co ¿qué se elige?

Serán en simultáneo con las elecciones provinciales, se elegirá gobernador e intendente el mismo día

A través de una publicación en los diarios regionales, el Ejecutivo municipal de Cutral Co hizo público el decreto 3279 que convoca a elecciones municipales.

Se va a elegir intendente municipal, nueve concejales titulares y cinco concejales suplentes.

La norma indica que se convoca por el vencimiento del mandanto de la autoridades electas y la necesidad de convocar simultáneamente a las elecciones provinciales. Entonces toma en cuenta el decreto 1860 del gobernador Rolando Figueroa que convoca a elecciones el 14 de febrero para el mandato que va desde diciembre 2027 a diciembre 2031.

Por ello el intendente Ramón Rioseco, en uso de las facultades que le otorga la carta orgánica municipal en el artículo 46, inciso 17 convoca a la ciudadanía de Cutral Co a sufragar en elecciones municipales el próximo 14 de febrero, en poco más de 90 días corridos.

Ya cumplido con la norma legal, comenzará la discusión política de postulaciones, armado de listas y candidatos que se presentarán cuando venza el plazo de presentación el próximo 11 de diciembre.