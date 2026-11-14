El Servicio Metereológico Nacional emitió alerta por tormenta, Cutral Co y Huincul están incluidos

El prónstico para mañana domingo dice posibilidad de tormenas a partir del mediodía en Cutral Co y Plaza Huincul

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos inform{o que para el domingo 15 de noviembre se prevé un aumento de la inestabilidad en distintos sectores de la provincia, con probabilidad de lluvias, chaparrones y tormentas aisladas.

Alerta amarilla por tormentas: podrían registrarse lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas fuertes de viento. Se estiman precipitaciones acumuladas de entre 10 y 30 mm, valores que podrían superarse de manera localizada.

Hacia el final de la jornada se prevé el desarrollo de lluvias débiles y tormentas en la región de la Confluencia y del Limay, esta advertencia es la que incluye a la comarca petrolera.

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS

Ante este pronóstico, se recomienda a la población adoptar medidas de prevención:

• Limpiar canaletas y desagües, y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

• Evitar permanecer al aire libre durante las tormentas y resguardarse de la actividad eléctrica.

• No circular por calles anegadas ni intentar cruzar arroyos o cursos de agua crecidos.

• Mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.

La prevención comienza antes de la emergencia. Informarse, anticiparse y tomar precauciones es fundamental para reducir riesgos.

EN CASO DE EMERGENCIA:

101 – Policía

107 – Emergencias sanitarias (Salud – SIEN).