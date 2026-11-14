El Servicio Metereológico Nacional emitió alerta por tormenta, Cutral Co y Huincul están incluidos

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos inform{o que para el domingo 15 de noviembre se prevé un aumento de la inestabilidad en distintos sectores de la provincia, con probabilidad de lluvias, chaparrones y tormentas aisladas.
Alerta amarilla por tormentas: podrían registrarse lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas fuertes de viento. Se estiman precipitaciones acumuladas de entre 10 y 30 mm, valores que podrían superarse de manera localizada.
Hacia el final de la jornada se prevé el desarrollo de lluvias débiles y tormentas en la región de la Confluencia y del Limay, esta advertencia es la que incluye a la comarca petrolera.
RECOMENDACIONES PREVENTIVAS
Ante este pronóstico, se recomienda a la población adoptar medidas de prevención:
• Limpiar canaletas y desagües, y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
• Evitar permanecer al aire libre durante las tormentas y resguardarse de la actividad eléctrica.
• No circular por calles anegadas ni intentar cruzar arroyos o cursos de agua crecidos.
• Mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.
La prevención comienza antes de la emergencia. Informarse, anticiparse y tomar precauciones es fundamental para reducir riesgos.
EN CASO DE EMERGENCIA:
101 – Policía
107 – Emergencias sanitarias (Salud – SIEN).