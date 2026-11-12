Reclamo de padres de la escuela 143 de Cutral Co por la suspensión reiterada de clases en cuarto grado

A través de un reclamo público, una madre expresó su preocupación por las interrupciones en el dictado de clases

Familias de cuarto grado del turno tarde de la escuela N° 143 de Cutral Co manifestaron su malestar por las reiteradas suspensiones de clases y la falta de avisos con anticipación, una situación que, aseguran, afecta la organización laboral y familiar.

A través de un reclamo público, una madre expresó su preocupación por las interrupciones en el dictado de clases que, según indicó, se producen desde hace un tiempo por cuestiones vinculadas a la situación personal de la docente a cargo del curso.

El principal cuestionamiento de las familias está relacionado con la comunicación de estas novedades. Según denunciaron, los avisos se envían a través del grupo de WhatsApp, en ocasiones menos de una hora antes del horario de ingreso e incluso minutos antes de que comiencen las clases, cuando algunos estudiantes ya se encuentran en la institución.

La situación volvió a generar indignación este miércoles, cuando, de acuerdo con el testimonio, el comunicado sobre la disponibilidad de una docente suplente llegó después de las 13:30, prácticamente sobre el horario de ingreso de los alumnos.

«¿Es posible que nadie tome en cuenta que los padres trabajamos? Tenemos nuestros días organizados y necesitamos saber con anticipación si los chicos van a tener clases», expresó la madre.

Además, planteó una diferencia en las exigencias hacia las familias y la institución: mientras que a los padres se les solicita justificar las inasistencias de sus hijos mediante certificados médicos o comunicaciones formales, reclaman que también exista responsabilidad y previsibilidad en la información sobre la continuidad de las clases.

Las familias solicitan que las autoridades educativas intervengan para brindar una solución y garantizar una comunicación clara y anticipada. El reclamo apunta no solo a la continuidad pedagógica de los estudiantes, sino también al respeto por los tiempos y las responsabilidades de quienes deben organizar sus actividades laborales y familiares.