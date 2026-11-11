Vuelco en la ruta 17 hacia Añelo, una mujer tuvo que ser trasladada al hospital

Los bomberos voluntarios asistieron al lugar para brindar asistencia

Un incidente vial se produjo este mediodía en la zona cercana al yacimiento Barrosa, sobre la ruta 17 rumbo a Añelo.

La conductora de una camioneta Ford Ecosport perdió el control del vehículo, por razones que están bajo investigación y dio tumbos hasta quedar sobre la banquina.

Asistieron al lugar voluntarios del cuartel 17 de Plaza Huincul y también personal de guardia del hospital zonal de Cutral Co y Plaza Huincul.

La conductora y única ocupante había quedado atrapada y fue asistida por personal de salud, luego bomberos voluntarios realizaron tareas de prevención sobre el vehículo para impedir que haya algún foco ígneo. Y efectivos policiales montaron un operativo sobre la ruta, con control del tránsito en la zona.

Se pudo saber en el lugar que la mujer era una docente se dirigía hacia Sauzal Bonito y viajaba en su auto particular.