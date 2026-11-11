Tricao Malal: realizan trabajos de mantenimiento y prevención en la huella de arreo al Domuyo

En el marco de los preparativos para la próxima temporada de veranada

En el marco de los preparativos para la próxima temporada de veranada, instituciones municipales y provinciales realizaron un operativo conjunto sobre la Ruta Provincial N° 68, en la huella de arreo al Domuyo.

Durante el recorrido, los equipos pudieron avanzar en vehículo hasta las proximidades del arroyo Domuyo, donde encontraron un corte de calzada provocado por el desplazamiento del terreno. Desde ese sector, efectivos policiales y personal de Guardafauna continuaron a pie hasta el refugio Los Tábanos, donde constataron que todavía persiste la acumulación de nieve.

Como parte de las tareas, se trasladó leña a los refugios, se acondicionaron las pasarelas para facilitar el paso de los piños y se realizaron trabajos generales de mantenimiento en distintos tramos de la huella.

Del operativo participaron Manejo del Fuego, la Comisaría N° 37 de Tricao Malal, Guardafauna, la Delegación Municipal de Cajón del Curi Leuvú y el Área de Producción Municipal, junto con la Municipalidad de Tricao Malal y la Comisión de Huellas de Arreo.

Las intervenciones buscan mejorar las condiciones de seguridad y garantizar el acompañamiento a las familias crianceras durante la próxima veranada, una actividad fundamental para la producción del norte neuquino.