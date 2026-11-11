Qué anuncia el pronóstico para este miércoles en Cutral Co y Plaza Huincul

Las ráfagas serán de 24 kilómetros en la hora.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este viernes una jornada con cielo mayormente cubierto en la comarca petrolera.

La temperatura máxima será de 30° Centígrados y la mínima de 20°. El viento se presentará del sudeste a 11 kilómetros con ráfagas de 21 kilómetros. Para la noche, se mantendrá del mismo sector a 15 kilómetros con ráfagas de 24 kilómetros.

El cielo estará mayormente cubierto en el día y hacia la noche.

Para el jueves se espera una temperatura máxima de 32° y la mínima de 16° Centígrados.