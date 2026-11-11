Qué anuncia el pronóstico para este miércoles en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este viernes una jornada con cielo mayormente cubierto en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 30° Centígrados y la mínima de 20°. El viento se presentará del sudeste a 11 kilómetros con ráfagas de 21 kilómetros. Para la noche, se mantendrá del mismo sector a 15 kilómetros con ráfagas de 24 kilómetros.
El cielo estará mayormente cubierto en el día y hacia la noche.
Para el jueves se espera una temperatura máxima de 32° y la mínima de 16° Centígrados.