Cutral Co: pasaron las audiencias públicas por el presupuesto y la tarifaria 2027

Hubo anotados, pero no todos concurrieron

Se concretaron hoy las dos audiencias públicas en el Concejo Deliberante de Cutral Co y los vecinos que se anotaron pudieron expresar sus inquietudes.

En el caso del presupuesto 2027 hubo cinco inscriptos, pero concurrieron cuatro Baltazar Montecino; Pablo Gonzalo Ávalos; Denis José Pedrosa y Gonzalo Emanuel Perna.

La mayoría coincidió en plantear que haya una “rebaja impositiva” porque consideran que los impuestos son elevados y que si hubiera exenciones se radicarían más empresas. Que se eliminen partidas, uno de ellos, Perna, las catalogó como “ridículas”, para que no destine ese fondo a otro concepto. Tanto Ávalos, como Pedrosa que se manifestaron abiertamente participantes del espacio libertario, criticaron la tasa vial, el funcionamiento de la bodega y las partidas de prensa, difusión y homenajes y conmemoraciones, entre otros.

Por momento, hubo cruces con los concejales del oficialismo y el integrante del bloque de LLA, relacionados a la política nacional.

En cuanto a la tarifaria, los anotados fueron cuatro, aunque solo dos se quedaron e hicieron uso del tiempo de 10 minutos para hablar. Mientras que por el incremento que tendrá la UT (unidad tributaria), Montecino pidió que no se aplique el IPC. Además, solicitó que se tenga contemplación de los sectores más vulnerables como jubilados y trabajadores de programas de empleo, Plus.

Otro de los vecinos, Pedrosa expresó que el incremento de $3.26 0 a 3.800 la UT era “excesivo e innecesario” y mencionó que si se redujeran las tasas se favorecería la instalación de las empresas.

Ahora, el paso siguiente es hacer la segunda lectura y definitiva.