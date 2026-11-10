Plaza Huincul tendrá un corte programado de energía este miércoles

En los barrios Norte y Central

Copelco informó que este miércoles 11 de noviembre se realizará un corte programado del suministro eléctrico en distintos sectores de la ciudad.

Según comunicó la entidad, la interrupción del servicio se extenderá desde las 7 hasta las 12 horas y responde a tareas de mantenimiento y despeje de líneas de media tensión.

Los trabajos afectarán principalmente a los barrios Norte y Central, de acuerdo con el siguiente detalle:

Barrio Norte: desde el acceso a Filli Dei hasta Abel Tapia y desde la Ruta 17 hasta Mercedes Álvarez.

desde el acceso a Filli Dei hasta Abel Tapia y desde la Ruta 17 hasta Mercedes Álvarez. Barrio Central: sector comprendido por las calles Homero Manzi, Azucena Maizani y Pedro Rotter.

sector comprendido por las calles Homero Manzi, Azucena Maizani y Pedro Rotter. Barrio Central: desde Pedro Rotter hasta la Ruta 17 y desde Homero Manzi hasta Atahualpa Yupanqui.

Además, indicó que la suspensión provisoria del servicio alcanzará a usuarios singulares, entre ellos Cablevisión Amplificadores, el Sanatorio Huincul, Defensa Civil y locales internos del sector Carrefour.