Zapala será sede del Festival Patagónico de la Empanada

Una de las novedades de este año será la incorporación del campeonato de la Pizza.

La tercera edición del Festival Patagónico de la Empanada se realizará los días 13, 14 y 15 de noviembre en el Paseo La Estación de Zapala. Durante las tres jornadas habrá campeonatos de empanadas y pizza, clases magistrales, patio gastronómico, feria de emprendedores y espectáculos musicales.

Una de las novedades de este año será la incorporación del campeonato de la pizza. También se desarrollarán competencias de empanadas en distintas categorías, entre ellas Empanada Neuquina, Patagónica de Autor, Nacional de Famaillá y Federal.

La programación incluirá clases magistrales con cocineros de diferentes provincias y presentaciones musicales. Entre los artistas destacados estarán Cuti y Roberto Carabajal, Sele Vera y Los Pampas, Los Charritos Tropicales y Los Ruiseñores de la Frontera.

Además, durante todo el festival funcionará la feria Zapala Emprende y un patio gastronómico. La propuesta busca promover la identidad culinaria, el turismo y la producción local.

Para conocer la programación completa, se puede consultar el Instagram oficial de la Municipalidad de Zapala: @municipalidad.zapala.