El equipo de Alejandro Cancio gritó campeon en el Rally Argentino

El auto comandado por Diego Miceli y Sergio Daparte tuvo un gran año

El pasado fin de semana, el equipo de Alejandro Cancio, expiloto de Plaza Huincul, se coronó campeon de la Copa RC2 en el Rally de Traslasierra.

El auto comandado por Diego Miceli y Sergio Daparte tuvo un gran año y se proclamaron como los nuevos campeones de la categoría.

El binomio Miceli – Daparte lograron sumar 441,5 punto en lo que va del año mientras que su rival más próximo solo 326 puntos y se coronaron como campeones.

Cancio ya no está detrás del volante pero continúa el trabajo de su equipo con base en Córdoba. La tarea estuvo muy bien hecha a juzgar por los resultados, felicitaciones.