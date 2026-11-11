Actualizan los cortes por la obra de desagües pluviales: están en Olascoaga y en calle Roca

Desde la secretaría de Obras Públicas de la municipalidad de Cutral Co se informó que, debido al avance de los trabajos correspondientes al Plan de Desagües Pluviales, se implementaron modificaciones en la circulación vehicular.
Al respecto, se indicó que la calle Salta ya se encuentra habilitada para el tránsito, mientras que permanecerán cortados los siguientes sectores
🔴 Avenida Olascoaga: en ambos sentidos de circulación, en su intersección con calle Perito Moreno.
🔴 Calle Julio A. Roca: entre Salta y avenida Carlos H. Rodríguez.
Para interpretar el plano se recuerda que con color rojo es el corte de calles y con el verde la habilitación para la circulación vehicular.
Una vez más se solicitó a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y utilizar vías alternativas para evitar inconvenientes.