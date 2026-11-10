Nuevos cortes transitorios por la obra pluvioaluvional en Cutral Co: Olascoaga y San Martín están incluidas

Las tareas avanzan hacia la zona más céntrica.

Desde la secretaría de Obras Públicas de la municipalidad de Cutral Co se informó que, durante hoy martes 10 de noviembre, se realizarán modificaciones en la circulación vehicular debido al avance de los trabajos correspondientes al Plan de Desagües Pluviales.

Se procederá al corte de calle Olascoaga en ambos sentidos de circulación, entre Alem e Yrigoyen. Y se implementará nuevamente el corte de calle San Martín. Se solicita a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y utilizar vías alternativas para evitar inconvenientes.

Se mantiene la interrupción en la calle Roca, entre Perniseck y San Martín. También Roca y Salta; y Roca y San Martín.

El plano actualizado identifica los sectores afectados:

🔴 Color rojo: cortes de calles.

🟢 Color verde: calles habilitadas provisoriamente para la circulación vehicular.