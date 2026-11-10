No hubo noticias aún de Emanuel, desaparecido en el barrio Progreso de Cutral Co

Ya había desaparecido en octubre de 2025, pero en esa oportunidad apareció a los pocos días

El pasado 3 de noviembre se comenzó con la búsqueda de Emanuel David Celestino Amadore, un hombre de 25 años que fue visto por última vez en calle Polidoro Hernández 41, en el barrio Progreso.

Por redes sociales, personas allegadas a la familia pidieron a aquellas personas y comercios que tengan cámaras de seguridad en la zona mencionada, que puedan aportar al seguimiento del joven, que las acerquen a la fiscalía o a la comisaría 14.

Amadore ya había desaparecido anteriormente, hubo una búsqueda de paradero en octubre de 2025 pero en aquel entonces apareció a los pocos días. Ahora ya pasó más de una semana sin noticias.

Se trata de una búsqueda para determinar su paradero, si se presenta e informa que está bien, cesará la publicación.

Según se informó, es de tez blanca, estatura entre 1.65 y 1.70 mts, de cabello rubio y ojos celestes. Tenía un mameluco de color azul y botines de color marrón.