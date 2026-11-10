Después del feriado, qué indica el pronóstico en Cutral Co y Plaza Huincul

Las ráfagas serán de 48 kilómetros en la hora.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este martes una jornada con sol radiante en la comarca petrolera.

La temperatura máxima será de 31° Centígrados y la mínima de 17°. El viento se presentará del sudoeste a 26 kilómetros con ráfagas de 38 kilómetros. Para la noche, se mantendrá del mismo sentido a 38 kilómetros con ráfagas de 48 kilómetros.

El cielo estará con sol radiante en el día y a la noche se presentará mayormente cubierto.

Para el miércoles se espera una temperatura máxima de 30° y la mínima de 18° Centígrados