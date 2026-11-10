Después del feriado, qué indica el pronóstico en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este martes una jornada con sol radiante en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 31° Centígrados y la mínima de 17°. El viento se presentará del sudoeste a 26 kilómetros con ráfagas de 38 kilómetros. Para la noche, se mantendrá del mismo sentido a 38 kilómetros con ráfagas de 48 kilómetros.
El cielo estará con sol radiante en el día y a la noche se presentará mayormente cubierto.
Para el miércoles se espera una temperatura máxima de 30° y la mínima de 18° Centígrados