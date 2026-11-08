Plaza Huincul: La EPJA N°12 realizará una feria para recaudar fondos

Para financiar un viaje educativo de sus estudiantes a Aluminé.

La EPJA N°12 llevará adelante una gran feria este lunes 9 de noviembre, con el objetivo de recaudar fondos para financiar un viaje educativo de sus estudiantes a Aluminé.

La actividad se desarrollará de 17 a 21 horas en las instalaciones de la EPJA N°12, ubicada en el edificio de la ex escuela N°22.

Durante la jornada, los vecinos podrán recorrer distintos puestos con una amplia variedad de productos y propuestas. Habrá jugos, licuados, pizzas, tartas y otras opciones gastronómicas, además de artículos de blanquería, accesorios, juguetes, ropa, sahumerios y diversos productos.

Desde la organización explicaron que la feria tiene un propósito solidario y educativo: acompañar a los alumnos de los ciclos, quienes realizarán un viaje de tres días a Aluminé, previsto del 18 al 20. Lo recaudado será destinado a cubrir los gastos que implica esta experiencia, que representa una oportunidad de aprendizaje y encuentro para los estudiantes.