La comarca fue sede del encuentro Provincial de Centros de Día

Del encuentro participaron equipos de trabajo, usuarias y usuarios

El Centro de Día La Novena participó de la organización de un Encuentro Provincial de Centros de Día que reunió a delegaciones de distintas localidades de Neuquén en el gimnasio municipal de Cutral Co.

Del encuentro participaron equipos de trabajo, usuarias y usuarios de Junín de los Andes, Añelo, Rincón de los Sauces, Chos Malal y Villa La Angostura, además de las delegaciones anfitrionas de Cutral Co y Plaza Huincul.

Durante la jornada se desarrollaron distintas propuestas recreativas y culturales, entre ellas un taller de murga, un show de talentos y una búsqueda del tesoro. Las actividades permitieron generar espacios de participación, expresión y disfrute colectivo.

Desde la organización destacaron que estas iniciativas forman parte de una concepción integral de la salud mental, que reconoce la importancia de los vínculos sociales, la cultura, el arte y el juego como herramientas fundamentales para el bienestar.