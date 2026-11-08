El Pichi Tremn Tahuen 2026 celebró el talento y las raíces folklóricas de las infancias

La jornada permitió que las infancias mostraran su talento y el vínculo con las raíces culturales de la región

El Centro Cultural José H. Rioseco fue escenario de una nueva edición del Pichi Tremn Tahuen 2026, un encuentro que reunió a niños y niñas de entre 6 y 14 años de Cutral Co, Plaza Huincul y localidades cercanas para compartir música, danza y tradiciones folklóricas.

La jornada permitió que las infancias mostraran su talento y el vínculo con las raíces culturales de la región. Durante el encuentro, Izán Gael Campos recibió una mención especial por su participación.

La propuesta, que funciona como antesala del Festival Nacional Tremn Tahuen, contó con la presentación especial de Wara Calpanchay, cantante reconocida con el Premio Revelación en Cosquín 2026. La artista ofreció un repertorio que recorrió la música patagónica, chacareras, bailecitos, carnavalitos y canciones de su autoría.

La subsecretaria de Cultura y Educación, Cintya Ferreyra Mesa, destacó la participación de los jóvenes artistas y el valor de estos espacios para preservar la identidad cultural.

“Tuvimos el placer de disfrutar de cantantes y bailarines de nuestras infancias de Cutral Co, Plaza Huincul y zonas aledañas. Cuando se transmite el amor por las raíces, esta ciudad conservará su identidad”, expresó.

Por su parte, Wara Calpanchay valoró la posibilidad de compartir la música y las tradiciones con las nuevas generaciones. “Quisimos compartir el amor por la tierra, por nuestras hermosas culturas que tenemos aquí en Argentina”, señaló.