Rucci acompañó anuncios y obras en Rincón de los Sauces y destacó la importancia de invertir en las nuevas generaciones

La actividad incluyó importantes novedades vinculadas al abastecimiento de gas, avances en infraestructura deportiva y sanitaria, y la inauguración de una cancha de hockey.

El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, participó junto al gobernador Rolando Figueroa y la intendenta Norma Sepúlveda de una jornada de anuncios, inauguraciones y recorridas por distintas obras en Rincón de los Sauces.

La actividad incluyó importantes novedades vinculadas al abastecimiento de gas, avances en infraestructura deportiva y sanitaria, y la inauguración de una cancha de hockey. Durante la recorrida, Rucci destacó la necesidad de impulsar proyectos que permitan mejorar la calidad de vida de los vecinos y generar oportunidades para las próximas generaciones.

“Nosotros somos los que tenemos que empujar para que esto crezca y para que nuestra juventud y nuestros niños tengan un mejor desarrollo”, expresó el dirigente petrolero.

Uno de los principales anuncios estuvo relacionado con el fortalecimiento del suministro de gas para la localidad. El gobernador anticipó que para abril se prevé una solución parcial que permitirá incorporar unos 170.000 metros cúbicos diarios desde la zona del volcán. Además, anunció que la Provincia trabaja en un proyecto de largo plazo para construir un gasoducto de 160 kilómetros, con una inversión estimada en 130 millones de dólares.

Rucci recordó que la problemática del abastecimiento comenzó a plantearse durante su gestión como intendente y remarcó que contar con mayor disponibilidad de gas será fundamental no solamente para los hogares, sino también para promover nuevas actividades industriales.

“Con un recurso no renovable como el gas y el petróleo tenemos que asumir que en algún momento se va a terminar. Entonces hay que diversificar la matriz productiva de esta zona”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que las variaciones de la actividad hidrocarburífera impactan directamente en la economía local y consideró que garantizar el suministro energético representa un paso importante para ampliar las posibilidades de desarrollo de Rincón de los Sauces.

Obras deportivas y sanitarias

La agenda continuó con la inauguración de nuevos espacios de diagnóstico por imágenes y cocina en el hospital local. Posteriormente, las autoridades recorrieron el Centro de Alto Rendimiento que construye la Mutual MEOPP y los avances del nuevo estadio de Deportivo Rincón.

El proyecto contempla una capacidad cercana a los 20.000 espectadores e incluye un salón de usos múltiples, alojamiento para deportistas, espacios para vóley y hockey, vestuarios, estacionamientos, una cancha auxiliar y un gimnasio cubierto.

“Estamos trabajando en la ampliación de la clínica, en nuestro estadio. Tenemos la necesidad y entendemos que tenemos que aportar”, manifestó Rucci, al destacar el compromiso del sindicato y de la mutual con el crecimiento de la ciudad.

Otro de los momentos de la jornada fue la inauguración de la cancha de hockey con césped sintético del Club Atlético Esperanza, realizada a través del programa provincial Clubes Sociales.

El dirigente destacó especialmente esta obra, ya que los terrenos donde funciona la institución fueron entregados durante su gestión municipal.

“Ver crecer a un club es importante, porque cuando uno ve que un club crece, ve que un club contiene”, expresó.

El desarrollo como objetivo generacional

Durante la jornada, el gobernador Rolando Figueroa también reconoció el acompañamiento del sindicato petrolero y el aporte de los trabajadores al crecimiento de Neuquén.

“Un papel fundamental lo juega el sindicato y un papel fundamental lo juegan los trabajadores”, afirmó el mandatario.

Por su parte, Rucci valoró la presencia del Gobierno provincial y recordó los años en los que compartió con Figueroa la responsabilidad de conducir municipios del interior neuquino, con problemáticas y necesidades similares.

Finalmente, el titular de Petroleros Privados destacó el vínculo que mantiene con Rincón de los Sauces y sostuvo que todavía existen importantes desafíos por delante.

“Estoy contento con un pueblo como Rincón, que me dio tanto. Creo que acá hay mucho más para hacer, y en algún momento esa responsabilidad va a recaer en las nuevas generaciones. Pero nosotros tenemos que dar el puntapié inicial”, concluyó.