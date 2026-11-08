Polémica en Añelo por un video de dos mujeres que se burlaron de la localidad y de su cementerio

Las protagonistas son dos mujeres que aparecen con el uniforme de la empresa AESA

Un video difundido a través de TikTok generó malestar e indignación entre vecinos de Añelo. Las protagonistas son dos mujeres que aparecen con el uniforme de la empresa AESA y realizan comentarios despectivos sobre la localidad. La polémica creció luego de que también hicieran referencias burlonas al cementerio local.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y provocaron numerosas reacciones de rechazo. Vecinos cuestionaron las expresiones de las mujeres y consideraron que sus comentarios representaron una falta de respeto hacia la comunidad, su historia y sus habitantes.

Uno de los aspectos que generó mayor indignación fue la referencia al cementerio de Añelo, que habría sido mencionado de manera despectiva como «fiambrecito». La expresión motivó el descargo público de una vecina, quien recordó que en ese lugar descansan familiares y seres queridos de numerosas familias de la localidad.

«Tal vez se puede aceptar el chistesito de que Añelo para ellas no tiene nada, pero ahora pasar por el cementerio y llamar fiambrecito, cuando lamentablemente tenemos familiares ahí, habla de la lacra que son», expresó la mujer en sus redes sociales.

En su publicación también reivindicó la identidad de los habitantes de Añelo y respondió a los comentarios sobre las particularidades de la localidad con una frase que tuvo repercusión: “Y si los de Añelo tenemos otro idioma, ¡el del respeto!”.

Más allá de las opiniones que puedan existir sobre la infraestructura, los servicios o las características de la ciudad, el reclamo de los vecinos apunta especialmente al respeto por sus habitantes y por la memoria de quienes descansan en el cementerio local.

Por el momento, el eje de la controversia se mantiene en las redes sociales, donde los vecinos expresaron su rechazo a las imágenes y a los comentarios que se hicieron públicos.