Hubo cuatro allanamientos en Neuquén y Centenario: dos demorados y el secuestro de un arma y marihuana

Entre los elementos secuestrados se encuentra un arma de fuego de fabricación casera, conocida como "tumbera", tres cartuchos calibre 12/70, seis cartuchos calibre 22 y tres vainas servidas del mismo calibre

Un operativo policial realizado en distintos barrios de Neuquén capital y Centenario terminó con dos hombres demorados y el secuestro de un arma de fabricación casera, municiones y casi 300 gramos de cannabis.

Los procedimientos fueron realizados por personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II y de la Comisaría 52°, con la colaboración de efectivos de las Comisarías 4° y 5°, la Unidad Especial de Servicios Policiales (UESPO) y el Departamento Seguridad Metropolitana.

En total, se llevaron adelante cuatro allanamientos con intervención de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica. Durante las diligencias, los uniformados identificaron a las personas de las viviendas y demoraron a dos hombres mayores de edad, quienes estarían vinculados con la investigación.

Entre los elementos secuestrados se encuentra un arma de fuego de fabricación casera, conocida como “tumbera”, tres cartuchos calibre 12/70, seis cartuchos calibre 22 y tres vainas servidas del mismo calibre. También se incautó un par de zapatillas negras marca DC, considerado de interés para la causa.

Por otra parte, ante el hallazgo de sustancias estupefacientes, intervino personal del Departamento Antinarcóticos. En ese contexto, se secuestraron 296 gramos de cogollos de cannabis sativa y tres bolsones que contenían plantas de marihuana en proceso de secado.

La investigación se inició a partir de una denuncia por un hecho de daños y lesiones ocurrido en el barrio Tranhue, que fue radicada en la Comisaría 52° durante octubre de este año.