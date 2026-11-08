Habrá un domingo con temperaturas de hasta 30 grados en Cutral Co y Plaza Huincul

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) anticipa para este domingo 8 de noviembre una jornada con cielo mayormente despejado durante el día y aumento de la nubosidad hacia la noche en Cutral Co y Plaza Huincul.
De acuerdo con el pronóstico, la temperatura máxima alcanzará los 30 °C durante la tarde, mientras que por la noche la mínima será de 21 °C.
En cuanto a las condiciones del viento, durante el día se esperan velocidades de 11 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían llegar a los 37 km/h.
Sin embargo, hacia la noche se prevé un incremento en la intensidad, con vientos de 40 km/h y ráfagas de hasta 53 km/h.