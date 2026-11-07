Se viene la 4° edición de la feria en la EPET N° 10 de Plaza Huincul

Desde la asociación cooperadora de la Epet N° 10 General Enrique Mosconi se organizó para este domingo una feria.
Se trata de la 4° edición y con la que se cerrará este año 2026. El motivo de la propuesta es permitir reunir los fondos que se necesitan para concluir con el pago del sonido, la decoración, el fondo de bastidor de escenario para el acto de colación de estudiantes de 6° año.
El acto es para las y los alumnos de las especialidades tanto Mecánica como Petróleo.
Están todos invitados para este domingo, en el SAF del edificio escolar, en el horario de 17 a 21 horas. La entrada es libre y gratuita