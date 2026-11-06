Vecinos reclaman por una pérdida de agua que el EPAS no repara hace tres meses

En una de las últimas ocasiones, hablé con un jefe en el EPAS y me trató muy mal, dijo un vecino del sector

Se trata de un caño que se encuentra en una esquina del barrio Norte de Plaza Huincul. El inconveniente ha sido reportado en varias oportunidades al organismo provincial pero sin respuesta.

Un vecino que se comunicó con este medio explicó que el problema se ubica en la esquina de Hermanos Bennetes y Tapia. “Es más sobre Bennente, donde hay una cancha de fútbol, hay un caño del EPAS que está perdiendo hace tres meses”, comentó.

El agua no emerge con fuerza, pero si en forma constante lo que genera pequeñas lagunas que persiste aún cuando no llueve y que se agrava cuando cae agua.

El vecino contó que se realizó el reclamo en el EPAS en varias ocasiones “incluso en la última pude hablar con uno de los jefes y me trató muy mal”. Es que el EPAS no tiene atención al cliente en Cutral Co y Plaza Huincul porque no se encarga de la distribución del agua, pero si tiene cañerías que son propias y que debe mantener. “Llamo todas las semanas y me dicen, mañana vamos, mañana vamos y nunca hay solución.

En el sector se hizo también un gran movimiento de suelos por una obra cloacal municipal, lo que dejó las calles blandas y con las lluvias transitar se hace muy difícil.