Murió una adulta mayor cuando intentó cruzar la Ruta 22 en Plottier

Ocurrió esta mañana, alrededor de las 8.

Una mujer de 78 años murió esta mañana en la Ruta 22, en Plottier. La víctima intentaba cruzar la vía nacional cuando fue embestida por un automóvil.

El hecho ocurrió alrededor del kilómetro 1.238 y el vehículo que participó en el incidente fatal fue un Volkswagen Virtus que guiaba una mujer.

El servicio de asistencia sanitaria acudió al lugar y corroboró el deceso de la vecina. Hasta el lugar concurrrió además el personal de Policía para hacer las diligencias respectivas. Mientras se concluyeron los peritajes, se mantuvo la circulación interrumpida por la mano sur, es decir en sentido a Senillosa.