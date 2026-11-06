Estudiantes de la EPET 10 se va al Desafío ECO YPF y Petrogas les dio una mano con el viaje

Además los chicos de la EPET volverán de Buenos Aires y participarán de un concurso en Centenario

Integrantes del directorio de Petrogas S.A. recibieron en las oficinas de la empresa al profesor Germán Agres, quien asistió en representación de los alumnos de 5.º y 6.º año de la EPET N.º 10.

En el encuentro le entregaron una importante colaboración económica realizada por la empresa para acompañar a los estudiantes en su participación en el certamen Desafío ECO YPF, que se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires.

“Este aporte permitirá que los jóvenes puedan concretar su participación en esta importante competencia, que promueve la innovación, el trabajo en equipo, los conocimientos técnicos y el desarrollo de proyectos vinculados con la movilidad sustentable”, dijeron desde Petrogas.

Además, a su regreso, los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en un nuevo concurso que se realizará en la ciudad de Centenario.

Desde Petrogas S.A. destacaron la importancia de acompañar a las instituciones educativas y apoyar a los jóvenes en iniciativas que fomentan la educación técnica, el esfuerzo, la creatividad y el crecimiento profesional.

Apostar por la educación es apostar por el futuro.