El Club Alianza inició la venta de entradas anticipadas para el partido de cuartos de final del Regional

El Club Social y Deportivo Alianza de Cutral Co habilitó la venta de localidades anticipadas para el encuentro de ida correspondiente a los cuartos de final frente a Estudiantes Unidos de Bariloche. El partido se disputará el próximo domingo 8 de noviembre a las 16:00 horas.
El conjunto local recibirá a Estudiantes Unidos de Bariloche en el marco del primer cruce eliminatorio de la serie de cuartos de final. El compromiso quedó programado para el domingo 8 de noviembre a partir de las 16:00 horas.
El expendio de tickets anticipados se lleva a cabo en las instalaciones de la sede del club. La atención al público se dispuso en dos franjas horarias:
- Turno mañana: de 9:00 a 12:00 horas.
- Turno tarde: de 16:00 a 20:00 horas.