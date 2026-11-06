El Club Alianza inició la venta de entradas anticipadas para el partido de cuartos de final del Regional

Adquirir tu entrada antes te facilita la entrada al estadio el dia domingo

El Club Social y Deportivo Alianza de Cutral Co habilitó la venta de localidades anticipadas para el encuentro de ida correspondiente a los cuartos de final frente a Estudiantes Unidos de Bariloche. El partido se disputará el próximo domingo 8 de noviembre a las 16:00 horas.

El conjunto local recibirá a Estudiantes Unidos de Bariloche en el marco del primer cruce eliminatorio de la serie de cuartos de final. El compromiso quedó programado para el domingo 8 de noviembre a partir de las 16:00 horas.

El expendio de tickets anticipados se lleva a cabo en las instalaciones de la sede del club. La atención al público se dispuso en dos franjas horarias:

  • Turno mañana: de 9:00 a 12:00 horas.
  • Turno tarde: de 16:00 a 20:00 horas.