Trabajan en la reparación de una válvula en Plaza Huincul para normalizar el servicio de agua

Personal del área de Servicios Públicos de Plaza Huincul realiza tareas en el sector del reloj para reparar la rotura de una válvula que dejó sin suministro a varios barrios de Plaza Huincul. Las autoridades estiman que el servicio comenzará a restablecerse después del mediodía.
Las labores operativas se concentran en el límite que divide a las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul, en las inmediaciones del monumento al reloj. En ese punto se registró la avería de una válvula en una de las cañerías principales que distribuye agua hacia distintos sectores de Plaza Huincul, lo que generó interrupciones en el suministro desde la jornada de ayer.
La falta de agua alcanzó a los vecinos de los barrios Centenario, 25 de Mayo, Mosconi y un sector del barrio Otaño. Desde el área técnica informaron que los reservorios se encuentran con sus niveles de carga completos, por lo que el problema se focalizó de manera exclusiva en el tramo del caño dañado.