La Semana de las Artes se vivió en pleno centro de Cutral Co

Desde el lunes y hasta el jueves se hicieron las expresiones artísticas frente al edificio del CIART - FOBAM 1

La actividad para celebrar las artes en todas sus disciplinas volvió a tomar las calles, como habitualmente se hace desde el CIART y FOBAM N°1 de Cutral Co. De este modo, la comunidad puede disfrutar de lo que aprenden a lo largo del año.

“Estamos muy contentos. cerramos la Semana de las Artes. Comenzó el lunes con la muestra de visuales del CIART el lunes y martes. El miércoles y jueves con el FOBAM”, dijo el director Ramiro Carrasco.

Detalló que durante el año se trabajó con muchas producciones artísticas, del área plástica y musicales. Lograron conseguir un montón de cosas, a través de todo lo que hicieron en la institución. “Hicimos dos peñas, dos karaokes obtuvimos fondos y compramos un trombón, dos flautas travesas, cambiamos el piso de la sala de baile, una batería nueva y los instrumentos de la percusión brasileña”, señaló.

Este institución que pertenece al Consejo Provincial de Educación, CPE, cierra el ciclo lectivo en la misma fecha que el nivel secundario. Es decir, en diciembre.

Carrasco explicó que gestionan la posibilidad que se sume el turno tarde porque, hasta el momento, funcionan en la mañana y en el vespertino. “Tenemos 429 inscriptos activos. Esperamos que con las previsiones, nos puedan dar ese turno y completar el horario desde las 9 a las 21, sin cortes”, agregó Carrasco.

Finalmente, el director deseó que el público haya podidos disfrutar de los producido a lo largo del año de las y los asistentes y el esfuerzo de los docentes.