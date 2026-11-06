Qué dice el pronóstico para este viernes en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este viernes una jornada con inestabilidad en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 13° Centígrados y la mínima de 7°. El viento se presentará del sudoeste a 39 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad. Para la noche, rotará al oeste a 22 kilómetros con ráfagas de 22 kilómetros.
Habrá inestabilidad en el día y a la noche se despejará.
Para el sábado se espera una temperatura máxima de 22° y la mínima de 14° Centígrados.