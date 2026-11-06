Cutral Co: convocan a emprendedores para participar de una feria

Mañana sábado 7

Una nueva propuesta para impulsar el trabajo independiente y promover la producción local tendrá lugar el próximo sábado 7 de noviembre, con la realización de una Gran Feria Emprendedora. La convocatoria está abierta a todos los emprendimientos que quieran sumarse a la iniciativa.

La actividad se desarrollará de 17 a 21 horas en el Anexo del Gimnasio Municipal, donde emprendedores tendrán la oportunidad de exhibir y comercializar sus productos, además de compartir un espacio de encuentro con la comunidad.

La organización informó que quienes estén interesados en participar pueden comunicarse por mensaje privado o contactarse telefónicamente con las responsables de la convocatoria.

Para consultas e inscripciones, están disponibles los siguientes números: