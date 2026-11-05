Qué anuncia el pronóstico para este jueves en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este viernes una jornada con cielo parcialmente nublado en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 22° Centígrados y la mínima de 7°. El viento se presentará del oeste a 40 kilómetros con ráfagas de 48 kilómetros. Para la noche, rotará al sudoeste a 45 kilómetros con ráfagas de 52 kilómetros.
El cielo estará parcialmente nublado en el día y a la noche se despejará.
Para el sábado se espera inestabilidad con una temperatura máxima de 15° y la mínima de 8° Centígrados.