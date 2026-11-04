Neuquén inició en Rincón de los Sauces un plan preventivo ante emergencias meteorológicas

La agenda preventiva continuará en Cutral Co, Zapala y Chos Malal

El Gobierno de Neuquén puso en marcha en Rincón de los Sauces un despliegue territorial para fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta ante posibles contingencias climáticas vinculadas al fenómeno de El Niño.

La iniciativa comenzó con la firma de un convenio de cooperación e intercambio de información entre la Provincia y el municipio, que permitirá compartir alertas meteorológicas, identificar zonas de riesgo y coordinar recursos operativos.

Del encuentro participaron la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna; el secretario del Interior, Gustavo Coatz; la intendenta Norma Sepúlveda y el delegado de la Región Vaca Muerta, Milton Morales, junto a representantes de Bomberos, Policía, Salud, Defensa Civil y otros organismos.

La localidad fue elegida como punto de partida debido a los antecedentes recientes de intensas precipitaciones y la crecida del arroyo Carranza, que afectaron la circulación y la conectividad en distintos sectores.

El trabajo se desarrolla en el marco de la emergencia meteorológica declarada en toda la provincia mediante el Decreto 1714/2026, por un período de seis meses.

La agenda preventiva continuará en Cutral Co, Zapala y Chos Malal, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y preparar respuestas ante eventuales fenómenos climáticos extremos.