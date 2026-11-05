Cutral Co intima a vecinos a limpiar veredas y terrenos, hay un plazo antes de cobrar multas

Cada terreno o vivienda debe estar limpia antes del 16 de noviembre

La Dirección de Saneamiento Ambiental emitió un aviso ayer en el que “solicita a los vecinos realizar tareas de limpieza y desmalezamiento de veredas y terrenos hasta el lunes 16 de noviembre inclusive”.

En el caso de veredas pequeñas, que generan poco residuos, se puede eliminar en los operativos de limpieza urbana que realiza el municipio periódicamente. Pero los residuos de grandes terrenos, con volumen importante, los propietarios deben resolver el traslado hasta la Planta de Residuos Sólidos Urbanos, ubicada en el barrio Monte Hermoso, al final de calle Colón, para su disposición final.

Desde Saneamiento también se recuerdó que está prohibido arrojar o acumular malezas, restos de poda y residuos en la vía pública, espacios verdes y terrenos baldíos.

Una vez finalizado el plazo establecido, se llevarán adelante controles e inspecciones y se aplicarán las sanciones correspondientes, conforme a los artículos 20, 39 y 42 de la Ordenanza Municipal N° 2379/13.

Para consultas o más información, los vecinos pueden comunicarse al 299 5532550.