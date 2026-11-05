¿Tenés listo tu CV? estos son los avisos de búsqueda de empleo que publicó Plaza Huincul

Hay tiempo para presentar el CV en la oficina de Empleo hasta el 7 de noviembre

Desde la oficina de Empleo de la Subsecretaría de Capacitación, y en conjunto con el Ministerio de Trabajo, informa nuevas oportunidades laborales para cubrir distintos puestos.

Son estos:

  • Técnicos electricistas con matrícula habilitante
  • Ingenieros químicos
  • Técnicos en refrigeración con matrícula habilitante.
  • Operarios de tareas generales
  • Supervisores de tareas generales.
  • Técnicos en Seguridad e Higiene matriculados.
  • Barista, género indistinto, hasta 30 años, con perfil proactivo.

Requisitos: Se requiere preferentemente contar con domicilio en Plaza Huincul.

Recepción de CV: Del 4 al 7 de noviembre inclusive.

Lugar: Oficina de Empleo de Plaza Huincul, Av. del Libertador n°517, barrio Central.

Horarios de atención: Lunes a viernes de 08:00 a 22:00 / Sábados, de 08:00 a 19:00 hs