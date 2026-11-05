Goleada de Alianza para cerrar su grupo en la Copa Neuquén

El equipo de Cutral Co quedó primero en su grupo luego de la goleada frente a Los Canales

El equipo de Cutral Co cerró su participación en la Copa Neuquén con goleada como local frente a Los Canales de Plottier por la fecha 6 de la competencia. Alianza fue contundente y se quedó con los tres puntos por 5 a 1.

En el primer tiempo, Alianza dominó la pelota y el juego intentando generar peligro por los laterales. El primer gol llegó con una asistencia de Lapadu para Cerca que anotaba el 1 a 0. Unos minutos más tarde Gonzalo Lizama anotaría el 2 a 0 para Alianza con un buen movimiento dentro del area para definir abriendo el pie.

En el segundo tiempo, Los Canales salió un poco mejor que Alianza y logró descontar con el gol de Jeremias Maripil luego de un tiro libre desde la izquierda. Alianza reaccionó y puso el 3 a 1 con gol de Bautista Monteseirin y luego Leandro Cerda puso el 4 a 1 y cerró la goleada Santiago Valenzuela para el 5 a 1.

Alianza clasificó a la siguiente instancia y ahora espera la confirmación oficial para saber cual puede llegar a ser su rival en octavos de final.