Volcó una camioneta en la Ruta 237 y dos personas fueron hospitalizadas

Al hospital de Piedra del Águila

Una mujer y un hombre fueron trasladados al hospital de Piedra del Águila luego de protagonizar un vuelco sobre la Ruta Nacional 237. El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 1408 y tuvo como protagonista a una Honda HR-V.

El operativo de emergencia se inició tras un aviso del hospital local a los Bomberos Voluntarios, quienes convocaron al personal mediante el sistema de comunicación VHF y la sirena de emergencia.

A las 12:36, una dotación partió hacia el lugar y constató que el vehículo había volcado. Sus dos ocupantes recibieron asistencia y posteriormente fueron trasladados al centro de salud de Piedra del Águila para su atención médica.