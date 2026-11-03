Más de 140 mujeres rurales participaron de un encuentro en Sauzal Bonito

Entre las actividades se realizaron talleres sobre educación financiera, costos de producción y comercialización.

Más de 140 mujeres rurales de 26 localidades y seis regiones de Neuquén se reunieron en Sauzal Bonito para compartir experiencias, intercambiar conocimientos y fortalecer los vínculos entre productoras, crianceras y artesanas de la provincia.

La jornada incluyó distintos espacios de capacitación orientados a mejorar el desarrollo de los emprendimientos productivos. Entre las actividades se realizaron talleres sobre educación financiera, costos de producción y comercialización.

Además, durante el encuentro se presentaron las distintas líneas de financiamiento disponibles para acompañar y fortalecer los proyectos impulsados por mujeres del ámbito rural.