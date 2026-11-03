Plaza Huincul invita a participar de “La Ronda de las Familias”

La actividad se realizará el jueves 6 de noviembre

Plaza Huincul, a través de la subsecretaría de Institucionales, organiza una jornada recreativa destinada a las familias de la comunidad.

La actividad se realizará el jueves 6 de noviembre, a partir de las 18:30, en el CDI Gajitos de Ternura. La propuesta incluirá espectáculos, juegos tradicionales, premios y distintas sorpresas para compartir una tarde de encuentro.

Desde la organización invitaron a todas las familias y a quienes deseen participar. Además, recomendaron llevar el mate para disfrutar de la jornada.