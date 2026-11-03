EPAS informó una afectación en el suministro de agua potable en Cutral Co y Plaza Huincul

Se prevé que el suministro comience a normalizarse alrededor de las 17.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informó que se encuentra afectado el suministro de agua potable en las localidades de Cutral Co y Plaza Huincul, debido a inconvenientes registrados en el sistema eléctrico de un equipo de impulsión ubicado en la toma del río Neuquén.

Según comunicaron desde el organismo provincial, personal de mantenimiento ya trabaja en la reparación del equipo para solucionar el inconveniente y normalizar la provisión del servicio.

De acuerdo con la estimación oficial, se prevé que el suministro comience a normalizarse alrededor de las 17.

Ante esta situación, EPAS solicitó a los vecinos de ambas localidades realizar un uso responsable del agua disponible, priorizando la higiene y el consumo humano hasta que se restablezca el servicio.

Para consultas, los usuarios pueden comunicarse a través de los canales oficiales del organismo: la línea telefónica gratuita 0800 222 4827 o el servicio de WhatsApp 299 4523084.