Cutral Co es sede del 5° Encuentro de Brigadistas de la industria Oil & Gas

La actividad cuenta con la participación de más de 14 cuarteles de Bomberos de Neuquén y Río Negro, además de más de 20 brigadas de la industria hidrocarburífera.

Este martes comenzó en Cutral Co el 5° Encuentro de Brigadistas de la Industria Oil & Gas, que tiene como escenario el Centro Cultural José H. Rioseco y reúne a representantes de distintos cuerpos de Bomberos y brigadas que desarrollan tareas en los yacimientos de la región.

La actividad cuenta con la participación de más de 14 cuarteles de Bomberos de Neuquén y Río Negro, además de más de 20 brigadas de la industria hidrocarburífera. Durante las jornadas se desarrollan capacitaciones teóricas y competencias prácticas orientadas a fortalecer la preparación, intercambiar experiencias y mejorar los procedimientos de actuación ante situaciones de emergencia.

La apertura estuvo encabezada por el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, acompañado por el jefe de Gabinete y Gobierno, Walter Mardones; el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, comandante mayor Darío Campo; y Raúl Vila, gerente del IAPG Comahue y organizador del encuentro.

Durante su intervención, Rioseco vinculó la importancia de estas instancias de formación con el crecimiento de la actividad energética y las inversiones que se proyectan en la región, entre ellas la construcción de la planta de gas licuado.

«Estos encuentros son fundamentales por las inversiones que se proyectan con la construcción de la planta de gas licuado. Pero, ante toda esa riqueza, está primero el ser humano. Por eso los trabajadores que están en el campo necesitan preparación para estar seguros», expresó el jefe comunal.

Por su parte, Raúl Vila explicó que uno de los principales objetivos del encuentro es generar un espacio de intercambio de conocimientos entre los cuarteles de Bomberos y las brigadas que trabajan en los yacimientos.

La quinta edición de esta convocatoria vuelve a poner en agenda la importancia de la capacitación permanente, la coordinación entre los equipos de emergencia y la seguridad de los trabajadores, en un contexto de expansión de la industria Oil & Gas en la Cuenca Neuquina.