Rayén Guerrero Dewey escribió el libro “Berbel: El Latido de la Patagonia” y estará en Huincul para presentarlo

Para hablar con la escritora, saber más de su obra, la cita es mañana domingo a las 19.30 en el Centro Cultural Gregorio Álvarez

La escritora estará en el Centro Cultural Gregorio Álvarez, a partir de las 19:30 horas del domingo para hablar sobre su obra, que recorre la vida del poeta y músico neuquino, nacido y criado en Huincul

A pocos metros de la estatua que lo muestra caminando en el barrio Uno, Guerrero Dewey charlará sobre cómo escribió este libro, mientras Ensamble Vocal Huincul, que interpretará un repertorio de obras de Marcelo Berbel.

La presentación será en el barrio donde creció Marcelo Berbel, a pocos metros de la casa donde vivía junto a sus padres y hermanos. Y justamente la infancia del cantor es muy relevante en el libro de Dewey.

“Para mí em la infancia de Berbel en libro es un lugar muy importante, no solamente porque es el inicio de su vida, de su historia, sino porque justamente en este campamento Uno se tejió la fibra, ¿no?, la esencia de don Marcelo, lo que él ha ido desplegando en su vida y también en su obra”, comentó la escritora en diálogo con este medio.

Rayén nació en Salta, porque su familia estuvo ligada a la actividad petrolera y hasta el norte argentino tuvo viajar para nacer. Pero es neuquina y por muchos años se escuchó en su casa la música de Berbel como una forma mantener viva la memoria de la tierra del sur.

“Nunca lo conocí a Berbel, pero me ha acompañado mucho tiempo”, dice Rayén y en ese conocerlo con los años en los que escribió el libro asegura que “hay un Marcelo niño que se crío en el campamento Uno, que él nunca apagó del todo, que de hecho fue su refugio, fue su gran refugio ante las grandes tristezas”.

El recorrido por la provincia, escuchando relatos de todos los que lo habían conocido y reconocido en sus canciones, le permitieron saber que Berbel es un músico popular. “¿Qué es la identidad en definitiva o qué decimos que cuando hablamos de un músico popular? Bueno, hablamos de esto, cuando un pueblo se puede mirar al espejo en una canción”.

Para hablar con más Rayén, para conocer un poco más de Berbel y para comprar el libro, hay que acercarse hasta el Centro Cultural Gregorio Álvarez, el domingo a las 19.30 h