Municipio reparó baches en Pueblo Nuevo y Rioseco advirtió que pronto llega la obra de desagües a calle Roca

La lluvia había generado múltiples daños en lugares reparados ya de las calles, este finde se trabajó en Pueblo Nuevo

El Intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, supervisó este sábado los trabajos de reparación de calles que lleva adelante el municipio en el barrio Pueblo Nuevo, junto con el Secretario de Obras Públicas, Henry Torrico.

Las persistentes lluvias generaron múltiples daños en diferentes calles de la ciudad que se fueron reparando a lo largo de los días en los que hubo sol. “Seguimos poniendo en condiciones la ciudad”, dijo Rioseco. Durante la mañana del sábado se hicieron trabajos en la avenida Eduvina Godoy en toda su extensión.

El intendente además adelantó que mientras tanto se avanza en otros proyectos como la pavimentación del sector oeste del barrio Brentana. Mientras sigue adelante la obra de los desagües, que llegará pronto a calle Roca y allí habrá que tener más paciencia porque se cortará el acceso.

Rioseco dijo “venimos trabajando de manera acelerada. Ya llegamos casi a la calle Roca” a pesar de la demora que genera la lluvia. En tanto que Torrico explicó que una vez finalizado un tramo, enseguida se hace movimiento de suelo y se asfalta, “ahora estamos trabajando en Salta, Principal Saez y Alem”, enumeró.