Plaza Huincul implementó un nuevo control de ingreso al basurero municipal

Se instaló un tráiler de control en el acceso al basurer

La Municipalidad de Plaza Huincul, a través de la dirección de Ambiente y Seguridad e Higiene, implementó un nuevo sistema de control en el ingreso al predio del basurero municipal, como parte de las acciones destinadas al ordenamiento y saneamiento ambiental.

Para llevar adelante esta tarea se instaló un tráiler de control en el acceso al basurero, que funcionará de lunes a lunes, de 8:00 a 20:00.

Según se informó, los vecinos que acrediten domicilio en Plaza Huincul podrán ingresar de manera gratuita. En tanto, aquellas personas que no tengan domicilio en la ciudad deberán abonar un canon por el ingreso. Por el momento, desde el municipio no se informó cuál será el valor.

La medida también apunta a fortalecer el recupero de materiales reciclables y mejorar el manejo de los residuos que ingresan al predio.