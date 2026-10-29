Entregaron los primeros créditos del Neuquén Habita con beneficiarios de 20 localidades diferentes

"La motosierra hace ruido pero no paga casas", dijo la ministra Bertoldi al recordar que el gobierno nacional eliminó el programa Procrear

El gobernador Rolando Figueroa encabezó el miércoles el acto de entrega de los primeros 300 créditos hipotecarios no bancarios del programa Neuquén Habita, el programa gubernamental que busca facilitar el acceso a la vivienda propia y acompañar a las familias en la construcción, ampliación y refacción de sus hogares.

El programa ya tiene 1.000 adjudicados y otras 1300 solicitudes preaprobadas. Además, se registraron 4.047 inscriptos. Con criterio de regionalización alcanza a 20 localidades de las siete regiones. Plaza Huincul cuenta con tres beneficiarios entre los primeros créditos otorgados y otras nueve solicitudes preaprobadas. En representación del municipio, estuvo presente Andrea Querci, directora de Vivienda y Mejoramiento Habitacional.

“Hoy tenemos en la provincia, sin contar los préstamos, 15.000 soluciones habitacionales en marcha”, aseguró Figueroa.

En el acto la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, dijo que este programa le da una respuesta a las familias que antes podían acceder al Procrear, que fue eliminado por el actual gobierno nacional de Javier Milei.

“La motosierra, hace ruido, pero no paga casas, no paga alquileres, no compra materiales. Para eso hace falta un estado presente, ordenado y que priorice a cada uno de ustedes para lograr buscar las soluciones habitacionales que necesitamos en la provincia del Neuquén”, expresó.

“En la provincia de Neuquén se tomó la decisión de invertir con muchísima responsabilidad, peso a peso en este programa en Neuquén Habita, y brindar las soluciones habitacionales para que hoy lleguemos a este momento”, aclaró.

Para los terrenos

El gobernador además realizó anuncios facilidades para quienes deben cancelar su terreno y reconoció que gracias a esta iniciativa “eliminamos el tongo en la obra pública, es un gran costo que lo terminaban soportando todos los ciudadanos”.

“Elegimos Neuquén porque creemos que hay un futuro”, reafirmó Figueroa y recordó que muchos neuquinos podrán acceder a soluciones habitacionales aún cuando no eran elegibles por los bancos.

Durante su discurso, Figueroa amplió las facilidades para quienes no tienen cancelados sus terrenos, brindándoles asistencia para completar el requisito necesario para las hipotecas.

“Estamos lanzando un adicional con un solo trámite, el mismo que hicieron ustedes, para que los vecinos que tienen un terreno hipotecado o que todavía lo están pagando y no pueden acceder al préstamo reciban los fondos para cancelarlo”, señaló. “Una vez cancelado, podrán acceder al préstamo para ejecutar su vivienda con el mismo trámite”, indicó.

“La forma de trabajar es alimentar un círculo virtuoso: cuando ustedes cancelen sus préstamos, otras personas van a tener la posibilidad de acceder a uno nuevo”, sostuvo.