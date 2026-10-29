Confluencia 2027: María Becerra, Paulo Londra, Ciro, Divididos, Soledad serán parte de la grilla en Neuquén

Serán cuatro días de la fiesta que convoca a miles durante en la capital neuquina

La presentación oficial de la fiesta de la Confluencia 2027 que tiene como epicentro la capital de Neuquén, en la Isla 132 y que se consolida cada año con una amplia y variada grilla durante los cuatro días .

La nómina de artistas según los días es la siguiente:

El día 1 que será el 18 de febrero:

Q’ Lokura

LBC y Quevedo

Un Poco de Ruido

Ke Personajes

19 de febrero:

María Becerra

Paulo Londra

Silvestre y la Naranja

Usted Señalemelo

20 de febrero:

Ciro y los Persas

Divididos

Las Pastillas del Abuelo

El Plan de la Mariposa

21 de febrero:

Chaqueño Palavecino

Soledad

Ahyre

La Valenti

Ernesto Guevara

Se informó que las entradas estarán para la venta a partir del próximo viernes 6 de noviembre. Se optó por formato de “pulseras digitales”, que se podrán cargar crédito para poder consumir dentro del predio.

Desde el municipio de Neuquén se informó que la licitación pública que se hizo fue adjudicada a Concierto Talento S.A., que lidera José Palazzo, el reconocido productor que organiza el histórico festival Cosquín Rock de Córdoba y quien estuvo presente en el lanzamiento.

La fiesta se hará en el Paseo de la Costa en la Isla 132, a orillas del río Limay y durante cuatro jornadas consecutivas, entre el 18 y el 21 de febrero de 2027.