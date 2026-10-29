Confluencia 2027: María Becerra, Paulo Londra, Ciro, Divididos, Soledad serán parte de la grilla en Neuquén

La presentación oficial de la fiesta de la Confluencia 2027 que tiene como epicentro la capital de Neuquén, en la Isla 132 y que se consolida cada año con una amplia y variada grilla durante los cuatro días .
La nómina de artistas según los días es la siguiente:
El día 1 que será el 18 de febrero:
- Q’ Lokura
- LBC y Quevedo
- Un Poco de Ruido
- Ke Personajes
19 de febrero:
- María Becerra
- Paulo Londra
- Silvestre y la Naranja
- Usted Señalemelo
20 de febrero:
- Ciro y los Persas
- Divididos
- Las Pastillas del Abuelo
- El Plan de la Mariposa
21 de febrero:
- Chaqueño Palavecino
- Soledad
- Ahyre
- La Valenti
- Ernesto Guevara
Se informó que las entradas estarán para la venta a partir del próximo viernes 6 de noviembre. Se optó por formato de “pulseras digitales”, que se podrán cargar crédito para poder consumir dentro del predio.
Desde el municipio de Neuquén se informó que la licitación pública que se hizo fue adjudicada a Concierto Talento S.A., que lidera José Palazzo, el reconocido productor que organiza el histórico festival Cosquín Rock de Córdoba y quien estuvo presente en el lanzamiento.
La fiesta se hará en el Paseo de la Costa en la Isla 132, a orillas del río Limay y durante cuatro jornadas consecutivas, entre el 18 y el 21 de febrero de 2027.