Adolescentes copan “El Verde” y los vecinos reclaman controles por ruidos molestos

El lado positivo es que el espacio público es utilizado por jóvenes, por otra parte si es verdad que se generan ruidos molestos.

La recién inaugurada Plaza de la Salud, más conocida como El Verde, fue copada por adolescentes durante la madrugada. Durante toda la noche juegan en las canchas habilitadas, realizan piruetas con las bicicletas y también dan vueltas con sus motos.

La vida adolescente genera molestias entre los vecinos, que habían tenido una vida tranquila mientras se realizaba la obra pero una vez inaugurada, la afluencia de personas es incesante tanto de día como de noche.

En un video, una vecina grabó a las 2 am, se ve cómo la actividad en la plaza es intensa, se puede ver grupos de jóvenes jugando al básquet, al fútbol, transitando con autos, motos y bicicletas.

El lado positivo es que el espacio público es utilizado por jóvenes, por otra parte si es verdad que se generan ruidos molestos.