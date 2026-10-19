El móvil de ARCA realiza un operativo de atención e inscripción de trámites fiscales

Personal del móvil de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se instaló en la localidad para llevar a cabo una jornada de atención presencial orientada a responder a la demanda de trámites del interior provincial. La actividad se desarrollará durante el día hasta las 15:00 horas.
Entre las gestiones que pueden realizar los vecinos se encuentran la obtención de la clave fiscal, la toma de datos biométricos para personas sin registro previo e inscripciones de CUIT para personas físicas y sociedades. Desde el equipo de atención señalaron que la concurrencia abarca a usuarios de distintas edades, incluyendo a jóvenes y adultos mayores.
Ante la demanda registrada durante la jornada, los representantes del organismo manifestaron la intención de reiterar las visitas a la zona, aunque aclararon que el cronograma de futuras fechas aún se encuentra en elaboración.