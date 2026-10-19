Cutral Co decretó asueto administrativo para el 22 de octubre

La Municipalidad de Cutral Co estableció asueto administrativo con alcance bancario para el próximo jueves 22 de octubre de 2026, en el marco de la conmemoración del 93° aniversario de la fundación de la ciudad.
La medida fue dispuesta mediante el Decreto N.º 2829/2026, firmado por el Ejecutivo municipal, con el objetivo de acompañar las actividades conmemorativas por un nuevo aniversario de Cutral Co.
Según lo establecido en el artículo 2 de la normativa, se invita a adherir a la medida a organismos públicos, entre ellos el Registro Civil y Automotor, instituciones judiciales y bancarias, así como al Centro de Comerciantes e Industriales de la ciudad.
Asimismo, el decreto establece que deberán garantizarse las guardias correspondientes en los servicios esenciales de las distintas áreas municipales, a fin de asegurar la continuidad de las prestaciones indispensables para la comunidad.
De esta manera, Cutral Co se prepara para conmemorar el 93° aniversario de su fundación, una fecha significativa para la historia y la identidad de la comunidad.