Jorge Lencina analizó el presente del equipo, los refuerzos y la preparación para el Torneo Regional Amateur

Jorge «Pulpo» Lencina, se refirió al desarrollo del juego tras la victoria ante Bicicross y detalló la planificación del trabajo de cara a los próximos compromisos del torneo local y el Torneo Regional Amateur.

El director técnico de Alianza de Cutral Co, Jorge «Pulpo» Lencina, se refirió al desarrollo del juego tras la victoria ante Bicicross y detalló la planificación del trabajo de cara a los próximos compromisos del torneo local y el Torneo Regional Amateur.

Durante la semana, el plantel realizó cuatro jornadas de entrenamiento en doble turno y sumó días de concentración. En ese contexto, Lencina resaltó la labor del capitán y referente Joaquín Rikemberg, quien completó las exigencias físicas y solicitó al cuerpo técnico ingresar como titular en el encuentro frente a Bicicross. El entrenador señaló la importancia del esfuerzo del jugador como ejemplo para los futbolistas juveniles del grupo.

El técnico indicó que los 23 y 24 jugadores que integran la plantilla completaron las cargas dobles. Asimismo, mencionó que la expulsión del futbolista Uriel le permitirá descansar durante los días hábiles para llegar en condiciones al primer partido del cruce eliminatorio.

Respecto de las altas para la competencia nacional, Lencina confirmó la posibilidad de sumar un volante durante la semana. El entrenador manifestó que la prioridad es que la totalidad de los futbolistas lleguen en buen nivel para afrontar las exigencias del certamen y mantener el protagonismo en las distintas competencias.

Sobre la siguiente fase del Torneo Regional Amateur, el director técnico proyectó que el rival saldrá por proximidad geográfica entre los segundos de zona, mencionando las opciones de Deportivo Roca o Cruz del Sur de Bariloche.

Por último, Lencina destacó los trabajos de reparación que efectúa la comisión directiva encabezada por Agustín en el campo de juego del estadio, así como la asistencia brindada para concretar las jornadas de concentración y dobles entrenamientos.